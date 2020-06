publié le 02/06/2020 à 12:21

Aujourd'hui direction la Gironde et son incroyable montagne de sable, la célébrissime dune du Pilat. Elle accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs et elle est de nouveau accessible depuis quelques jours. Notre guide du jour, Jean-Marie Froidefond est un géologue de 75 ans. Après 50 ans passé sur la dune, on peut dire qu'il connait bien son sujet.

"Elle mesure aux alentours de 108 à 109 mètres. C'est un sable siliceux, c'est à dire formé de grains de quartz. Cette dune a commencé à se former au cours du XIXe siècle grâce au sable qui se trouvait sur la plage et qui s'est fait transporter par le vent jusqu'au sommet", précise l'expert. Et pour mesurer la quantité phénoménale de sable, sachez que la dune est composée de 66 millions de m3 de sable...soit quasiment 1 mètre cube par Français.

Maintenant que l'on connait les bases techniques et historiques, c'est le moment de partir à l'ascension de cette dune. "Elle est beaucoup plus difficile à gravir coté forêt que coté ouest, parce que la pente est plus forte", explique Jean-Marie Froidefond, "On a une vue sur les passes, sur le banc d'Arguin et sur l'océan. C'est vrai que c'est un point de vue absolument magnifique quand il fait beau. En face de nous c'est l'Amérique, très au loin, mais on ne la voit pas".

Depuis quelques jours, un escalier est à la disposition du public avec 170 marches et bien sûr un sens de circulation et des distances à respecter. C'est d'ailleurs la première fois que la dune dispose d'un sens de circulation.

Pour finir cette excursion à la dune du Pilat, un scoop qui risque de faire du bruit chez les chasseurs de trésors : il se pourrait qu'il en existe un fabuleux juste en face de la dune, dans l'océan. Il s'agirait de coffres remplis de diamants et d'émeraudes, un trésor disparu lors d'une tempête mémorable qui a décimé une armada de galions portugais, de retour des Indes en 1626. "C'est une légende, je peux vous assurer que je ne l'ai pas trouvé", plaisante notre guide du jour.