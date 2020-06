DIAPORAMA - Éclipse de lune pénombrale : découvrez les plus belles images

publié le 06/06/2020 à 01:05

Du Sri Lanka à la France, une nouvelle éclipse de lune a eu lieu ce vendredi 5 juin. Pour la deuxième fois de l'année, la lune a été discrètement éclipsée de notre ciel. Comme en janvier dernier, il s'agissait d'une éclipse pénombrale, comme la nomme les astronomes.

Elle survient quand la Lune passe dans la pénombre de la Terre. L’institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) précise que le maximum de cette éclipse de Lune a eu lieu à 21h25 heure française.



Une éclipse malheurement très peu perceptible. "En général, on ne voit pas de différence entre une pleine Lune et une pleine Lune éclipsée par la pénombre", détaille Éric Chariot, président de la Société Astronomique de Bourgogne, interrogé par Numerama. Selon Futura Sciences, à l'œil nu, il sera tout juste possible de noter une baisse de luminosité.

Qui plus est, le ciel était nuageux en France ce vendredi soir, ce qui n'a pas aidé à la visibilité. Futura Science détaille que l'éclipse de la Lune était visible à partir de 21 heures 39 et jusqu'à 23 heures 04. Le maximum de l'éclipse pénombrale s'est produit à 21 heures 25 car c'est une heure où la Lune, pour les observateurs situés en France, était encore sous l'horizon.