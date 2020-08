Covid-19 : à quel âge un enfant doit-il porter un masque à l’école ?

publié le 19/08/2020 à 14:38

Votre enfant va bientôt rentrer à l'école, et en cette période d'épidémie, de nombreuses questions se posent. Une en particulier vous a interroge peut-être : votre enfant doit-il porter un masque à l'école ?

Le gouvernement impose le port du masque à partir de 11 ans, qu'on soit à l'école ou dans n'importe lieu clos accueillant du public. Même chose dans certaines rues, là où il a été rendu obligatoire. À partir du collège, votre enfant doit donc bien porter un masque.

Au collège et au lycée, les enfants doivent porter le masque "lors de leurs déplacements" ainsi que "dans les salles de classes et espaces clos lorsque la configuration des lieux ne permet pas le respect des règles de distanciation physique".

C'est bien aux parents de fournir des masques à leurs enfants : il doit s'agir de masques "grand public", donc pas forcément un masque chirurgical. S'il s'agit d'un masque en tissu, mieux vaut vérifier pour protéger votre enfant qu'il répond aux normes en vigueur. Si vous fabriquez vous-même les masques, ils doivent répondre aux critères de l'Association française de normalisation (AFNOR). Si votre enfant n'a pas de masque, son établissement doit pouvoir lui en fournir.

Pas de masque pour les tout-petits

Et pour les plus petits ? Le masque n'est pas recommandé en primaire. En effet, les jeunes enfants ne savent pas toujours bien l'utiliser et il ne sert donc souvent pas à grand chose. En revanche, l'école devra mettre un masque à votre enfant s'il présente des symptômes, en attendant que vous veniez le chercher. Si votre enfant ne touche pas son masque et sait comment le positionner correctement, vous pouvez lui en donner un par mesure de prévention.

En revanche en maternelle et à la crèche, pas de masque. Le port du masque est prohibé pour les plus petits. En dessous de trois ans, il existe en effet un risque d'étouffement. Le gouvernement a jugé utile d'interdire le masque à tous les enfants de maternelle.

Attention toutefois, le protocole sanitaire dans les écoles est susceptible de changer en fonction de la situation épidémique. Pensez bien à suivre l'évolution des règles sanitaires et n'hésitez pas à demander à l'établissement de votre enfant en cas de doute.