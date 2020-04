et AFP

publié le 26/04/2020 à 00:01

Alors que le gouvernement doit présenter son plan de sortie du déconfinement le 28 avril, le Conseil scientifique a d'ores et déjà préconisé le 25 avril le port obligatoire du masque pour les collégiens et les lycéens dès le 11 mai, en vue de la réouverture des établissements scolaires.

"Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens et lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l'éducation au port de masque est possible, le port du masque doit être obligatoire", indique le groupe d'experts, qui considère en revanche le port du masque "impossible" en maternelle.

Le même jour, l'académie de médecine a recommandé de "prévoir une formation sur les gestes barrière pour les enseignants et le personnel, à relayer pour les enfants dès l'ouverture" des classes. Elle conseille également de prévoir des masques anti-projection ou alternatifs "pour les adultes (enseignants, personnel, parents) et pour les élèves dès l'âge de 6 ans, à porter" en récréation et "à la sortie de l'établissement", mais pas en classe.