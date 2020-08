Coronavirus : ce que l'on sait de la transmission du virus à l'école

publié le 20/08/2020 à 11:25

À l'approche de la rentrée, des inquiétudes se concentrent autour de la réouverture des écoles. Représente-t-elle un risque pour les enfants, pour les enseignants ou pour les familles ? À quel point les enfants peuvent-il transmettre le virus ?

Pour y voir plus clair dans ces questions, Santé publique France a présenté lundi 17 août les principaux résultats d'un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur la transmission de la Covid-19 dans les écoles.

Selon le rapport, les enfants sont beaucoup moins à risque que les adultes. Les jeunes de moins de 18 ans représenteraient moins de 5% des cas de coronavirus signés dans l'espace européen. Les enfants présentent aussi des formes moins graves, avec moins d'hospitalisations et de décès.

Mais cela a aussi une conséquence moins positive. Les enfants sont plus souvent asymptomatiques, et l'infection n'est donc parfois même pas repérée. Or, ils sont aussi contagieux, mais on ne sait pas exactement à quel point.

Pas des "super-transmetteurs" du virus

Selon la Société Française de Pédiatrie, qui rapporte les résultats de deux études différentes, les enfants ne semblent toutefois pas être "des 'super transmetteurs'" et la transmission du virus de l'adulte vers l'enfant serait "beaucoup plus fréquente que l'inverse".

Selon l'ECDC, la transmission entre enfants est relativement rare à l'école. Ce n'est en tout cas "pas la principale cause d'infection", explique le rapport.

Le rapport de l'ECDC conclut que tant que les gestes barrières sont appliqués, "il est peu probable que les écoles constituent des environnements de propagation du virus plus favorables que les environnements professionnels ou de loisirs avec des densités de population similaires". Comme la Société Française de Pédiatrie, il réfute la nécessité de fermer les écoles comme mesure de contrôle du virus.

En revanche, la Société Française de Pédiatrie fait valoir que la fermeture des écoles a eu des conséquences sur les enfants "notamment en terme de diminution de l'activité physique, troubles psychologiques et détresse sociale". Ces conséquences sont toutefois encore en cours d'évaluation.