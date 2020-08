Coronavirus et rentrée 2020 : le port du masque généralisé à l'école, annonce Blanquer

Jean-Michel Blanquer a été confirmé au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

publié le 20/08/2020 à 21:21

La rentrée scolaire aura lieu ce mardi 1er septembre pour tous les élèves, même si des "exceptions locales" sont envisageables. Cela pourrait aller jusqu'à des solutions "mixtes", couplant enseignements en classe et enseignements à distance. Mais à l'école, "le principe, c'est le port du masque, par tous les élèves, dès qu'on est dans un espace clos", a déclaré Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ce jeudi 20 août sur France 2.



"L'ensemble des acteurs porteront des masques. S'agissant des adultes, ils porteront des masques, a expliqué Jean-Michel Blanquer. S'agissant des élèves, il s'agit des 11 ans et plus. Il sera systématique, pas seulement quand il n'y aura pas de distanciation sociale", contrairement à ce qui était annoncé jusqu'ici.

"Le port du masque pour les moins de 11 ans est contre-productif, parce qu'ils peuvent l'enlever souvent", a estimé par ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, disant s'appuyer "sur des avis scientifiques". Mais "on pourrait imaginer que les élèves de CM1 et CM2 soient concernés", a-t-il concédé.