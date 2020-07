Coronavirus : où et à quel âge les enfants doivent-ils porter le masque ?

publié le 26/07/2020 à 06:30

À l'école, dans les transports et tous les lieux clos accueillant du public, les enfants ne doivent pas toujours porter un masque. En fonction du lieu et de l'âge, les recommandations varient. Au sein de l'école par exemple, seuls les collégiens et les lycéens doivent en porter un. Mais alors concrètement, quand vos enfants doivent-ils sortir avec un masque ?

D'abord, depuis le décret du 20 juillet qui rend les masques obligatoires dans les lieux clos accueillant du public, le masque est obligatoire à partir de 11 ans. C'est le gouvernement qui en a décidé ainsi. À partir de cet âge là, les mêmes obligations s'appliquent que pour les adultes.

Il faut porter le masque sur le nez et la bouche, qu'il s'agisse d'un masque en tissu ou d'un masque chirurgical. La seule différence si un enfant est récalcitrant, c'est que ce seront ses parents qui paieront l'amende de 135 euros.

Entre 2 et 11 ans, les avis divergent

France 3 Occitanie rapporte que certains commerçants ont refusé l'entrée à des enfants plus jeunes parce qu'ils ne portaient pas de masque. Légalement, c'est interdit. En revanche, par principe de précaution, il est possible de faire porter un masque à un enfant avant 11 ans. Il existe des masques chirurgicaux de petite taille, pour les enfants à partir de 3 ans, et l'Agence française de normalisation (Afnor) a publié un modèle de masque à faire soi-même pour les enfants à partir de 7 ans.

Pour le pédiatre Robert Cohen, qui s'exprime sur le site Allodocteur.fr, "mettre un masque avant 6 ans n'a pas beaucoup de sens car l'enfant ne va pas comprendre l'intérêt et l'enlèvera sans arrêt". Tout dépend donc de la capacité de votre enfant à supporter le masque. Avant tout, il faudra lui expliquer comment le positionner, et comment le porter et l'enlever sans y toucher.

En revanche, en dessous de 2 ans, pas de masque. C'est la Direction générale de la santé (DGS) qui le dit, car en dessous de 2 ans, il existe un risque de difficulté respiratoire ou d’étouffement à travers le masque. La société française de néonatalogie et la société française de pédiatrie ont d'ailleurs émis une recommandation stricte pour les bébés qui sortent de la maternité : "ne JAMAIS mettre de masque au bébé et le dire aux parents, pour le retour à domicile".

Attention, un règlement différent dans l'avion

Voilà donc pour les recommandations générales. Mais comme toujours, il existe (au moins) une exception. Et c'est dans les avions que ça se passe. Les ministres des Transports de l’Union européenne se sont mis d'accord sur une obligation du masque à partir de 6 ans, a annoncé jeudi 23 juillet le ministre allemand Andreas Scheuer. Pas de masque en tissu, ce sera masque chirurgical obligatoire.

De manière générale, il faudra faire attention si vous vous déplacez à l'étranger, car les lois sont différentes en fonction des pays. En Allemagne et en Espagne par exemple, le masque est obligatoire dès 6 ans. En revanche en Belgique, c'est à partir de 12 ans. Pour vous assurer des recommandations avant de voyager, vous pouvez consulter les sites de l'ambassade ou du consulat de France dans le pays où vous vous rendez.