Réforme des retraites : à quoi s'attendre pour la grève du 6 février ?

Deux mois après les débuts du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi 6 février. L'intersyndicale appelle "à interpeller les parlementaires" alors que le projet de loi est actuellement examiné en commission à l'Assemblée nationale.

Le 26 janvier, le Conseil d'État a rendu un avis sévère concernant la réforme prévue par le gouvernement. Au-delà du fait que l'institution regrette de ne pas avoir eu le temps de "garantir la sécurité juridique" du texte, elle déplore les "projections financières lacunaires" du gouvernement et un recours aux ordonnances qui "fait perdre la visibilité d'ensemble". Un avis dont l'exécutif ne semble pas avoir tenu compte, poursuivant son calendrier législatif.



Depuis lundi 3 février, le texte de loi est ainsi examiné en commission par les députés : plus de 22.000 amendements et une motion de censure ont déjà été déposés. En parallèle, à la suite du retrait de l'âge pivot du texte de loi, une conférence de financement de la réforme s'est ouverte le 3 février. La CFDT, à l'origine de cette proposition, a depuis appelé à suspendre le mouvement de protestation et, comme l'UNSA (autre syndicat réformiste), elle ne fait pas partie des signataires de l'appel à la mobilisation pour la journée du 6 février.

Des manifestations prévues

Le 29 janvier, date de la dernière journée d'appel à la mobilisation, 108.000 manifestants avaient défilé selon le Ministère de l'Intérieur, soit près de quatre fois moins que le 5 décembre, journée qui avait lancé le mouvement.

Le jour-même, dans un communiqué, l'intersyndicale se félicitait d'une "mobilisation historique par sa force et sa durée". "Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et à amplifier, dans tous les secteurs, la mobilisation dès maintenant et tout au long du débat parlementaire", ajoutait-elle.

Jeudi 6 février, de nouvelles manifestations sont ainsi prévues partout en France, selon le site internet de la CGT. À Paris, le cortège partira de 13h30 de la Gare de l'Est en direction de la place de la Nation. Les transports pourraient être perturbés selon le trajet emprunté (stations de métro fermées par exemple).

Un trafic plus ou moins régulier

Dans plusieurs villes de France, les transports en commun seront eux aussi perturbés. Ainsi le réseau Lignes d'Azur de Nice sera "très affecté", rapporte le quotidien Nice-Matin. À Nîmes et à Dijon les lignes de bus risquent elle aussi, dans une moindre mesure, d'être perturbées.



Contactée par RTL.fr, la RATP confirme que le trafic sera "normal" sur l'ensemble du réseau de transport en commun de la capitale. De son côté, la SNCF a informé qu'elle publierait un bulletin de prévisions du trafic dans l'après-midi.

Des professions toujours en grève

Certaines professions, elles, n'ont jamais cessé la mobilisation. C'est le cas du personnel des hôpitaux et de la fonction publique, mais surtout des avocats qui depuis le début du mouvement protestent contre la fin de leur régime autonome et la hausse des cotisations qu'entraînera le nouveau système universel de retraites.



Chez les enseignants aussi, la grève continue et eux aussi seront présents dans les cortèges ce 6 février : le SNUipp-FSU appelle à la mobilisation à la suite de l'avis rendu par le Conseil d'État. Celui-ci note particulièrement les effets négatifs de la réforme sur les retraites des enseignants.



Enfin, depuis fin janvier, le personnel des trois incinérateurs d'Île-de-France est en grève à l'appel de la CGT-Énergie. Une situation qui provoque l'amoncellement des déchets dans certains arrondissements de la capitale, et certaines communes des alentours.