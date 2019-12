Réforme des retraites : les enseignants, grands perdants ?

publié le 03/12/2019 à 09:48

C'est l'une des professions les plus concernées par la réforme des retraites. Le nouveau système par points va prendre en compte l'ensemble de la carrière. Or, les enseignants (comme la plupart des fonctionnaires) commencent avec des salaires très bas.

Un professeur des écoles qui a BAC+5 débute à 2.067 euros brut par mois. Cela fait un peu moins de 1.700 euros net. Donc si on fait une moyenne sur toute la carrière et non pas uniquement sur les six derniers mois les mieux payés comme aujourd'hui, fatalement, les enseignants seront pénalisés.

Aujourd'hui, un enseignant de collège ou lycée touche en moyenne autour de 2.300 euros net et un enseignant du primaire va toucher à peine 2.000 euros net. Mais attention, il s'agit d'une moyenne, il y a donc des gens au-dessus et d'autres en dessous. Dans le primaire où il y a une profession féminine à plus de 80%, il y a aussi des carrières interrompues, du temps partiel et donc des pensions un peu moins élevées.

1/4 des profs arrêtent avant de finir leur carrière

Les syndicats, eux, ont fait tourner les calculettes : actuellement, sans compensation, la mesure ferait perdre 300 à 600 euros par mois en fonction des carrières. Et il faudrait envisager une hausse de 1.500 euros par mois dès le début de la carrière pour équilibrer les choses. Sur près d'un million d'enseignants, l'ardoise devient vite faramineuse.

Un fonctionnaire touche en moyenne 22% de prime en plus sur son salaire. Chez les enseignants, c'est 6% pour les professeurs des écoles (ils ont une prime de 100 euros par mois qui est sensée compenser leurs bas salaires). Chez les professeurs de collège-lycée, c'est 9% car, dans le secondaire, on peut faire des heures supplémentaires ou devenir professeur principal.

Mais pour autant, les enseignants ne partent pas plus tôt à la retraite. Il reste quelques anciens instituteurs qui partent à 57 ans. L'âge de départ est fixé à 62 ans. Dans les faits, c'est 62 ans et 9 mois car les enseignants commencent tard leurs carrières (23 ans minimum). Mais 1/4 des enseignants arrêtent avant d'avoir leur carrière complète car ils sont épuisés. Ceux-là partent donc avec une décote : 5% de moins sur la pension pour chaque année anticipée.

Le plus : l'âge de l'emprunteur

Selon l'étude de Meilleurtaux.com, l'emprunteur immobilier achète à 36 ans en moyenne et emprunte 223.000 euros sur 21 ans et demi. Les banques prêtent comme jamais... elles financent de plus en plus à 100% et sur des durées de plus en plus longues ce qui permet aux Français d'emprunter un peu plus pour leurs projets : c'est du pouvoir d'achat immobilier en plus.

La note : 15/20 au Black Friday

C'est un chiffre qu'on attendait et qu'on vous donnait en primeur lundi 2 décembre sur RTL. Le Black Friday a très bien marché en France. Vendredi 29 novembre est devenu la plus grosse journée d'achat de l'histoire de France quand on regarde le nombre de transactions bancaires enregistrées : plus de 56 millions sur une journée, c'est 6 millions de plus que l'an dernier. Autrement dit, une hausse de 12% par rapport à 2018.