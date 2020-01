Réforme des retraites : qui seront les gagnants et les perdants du futur système ?

publié le 22/01/2020 à 09:30

On commence à en savoir plus sur les gagnants et les perdants du futur système de retraite par points. Une très volumineuse étude d'impact, détaillant les conséquences du projet, sera présentée en conseil des ministres le 24 janvier. Première évidence, les retraités actuels ne sont pas concernés, pas plus que les les actifs nés avant 1975.

Les grands gagnants devraient être les petites retraites, dont le seuil va être relevé à 85% du smic net, soit environ 1.000 euros, un montant qui sera revalorisé au fil des ans. Ceux qui ont les salaires les plus élevés et des carrières dites ascendantes seront, quant à eux, moins favorisés. Les 25% des retraités les moins bien payés devraient voir leur pension augmenter de 29% en moyenne, tandis que les 25% les mieux payés verraient leur retraite stagner.

C'est bien le paradoxe de cette réforme, jugée favorable aux riches, mais qui serait en réalité puissamment redistributrice au profit des plus modestes.

Minimas plus élevés

Le calcul de la retraite sur la carrière entière et non plus sur les 25 meilleures années, une disposition moins favorable du nouveau système par rapport à l'ancien, sera compensée par deux choses : des minimas plus élevés, et de nouvelles règles de réévaluation des pensions. Aujourd'hui indexées sur l'inflation, elles seront désormais calées sur l'évolution des salaires. Or, les revenus salariés augmentent plus vite que les prix.

Il y aura tout de même des perdants. Les familles de trois enfants par exemple, qui auront une majoration de pension un peu plus faible que celle d'aujourd'hui. Ou ceux qui bénéficient de régimes spéciaux qui, sans nécessairement se voir alignés sur le régime général, s'en rapprocheront à minima.

Des carrières plus longues

L'équilibre financier du futur système de retraites devrait être atteint à condition que tout le monde travaille un peu plus longtemps, avec ce fameux âge d'équilibre qui reviendra de facto à allonger les carrières. La conférence financière avec les partenaires sociaux devra en définir plus précisément les modalités dans les mois qui viennent.