Grève du 5 décembre : ce qu'il faut savoir de la journée "noire" de jeudi

05/12/2019

À l'approche de la journée de jeudi, journée de grève généralisée sur l'ensemble de la France, de nombreuses questions se posent. Faisons d'abord le point sur les transports. Les trains seront rares : 1 sur 10 en Île-de-France, 1 sur 10 également sur les grandes lignes que ce soit sur les axes à grande vitesse ou sur le réseau classique. Pour les TER, la SNCF promet un trafic à hauteur de 20%, mais très souvent c'est un autocar que vous trouverez à la place du train.

Du côté de la RATP, seules les deux lignes automatiques fonctionneront normalement (la 1 et la 14). Il y aura des rames au compte goûte et uniquement aux heures de pointes sur les lignes 4, 7, la partie est de la 9 et les RER A et B. Ce sera compliqué aussi dans certaines grandes villes. De fortes perturbations sont à prévoir dans les transports urbains à Lille, Marseille, Nice, Montpellier, Bordeaux et Grenoble.

Dans les airs, Easyjet a annulé 233 vols, Air France n'assurera que 70% de ses liaisons intérieures, 85% de ses moyens-courriers. En revanche si vous partez loin, pas de soucis, tous les longs courriers décolleront.

Les administrations perturbées

Selon les syndicats, 40% des écoles primaires et maternelles n'ouvriront pas mais le chiffre n'est pas confirmé par le Ministère de l'Education Nationale, qui estime qu'un peu plus de la moitié des enseignants ne seront pas devant leurs élèves jeudi. Attention aux à côté, le ramassage scolaire, la garderie du matin, la cantine ou l'étude du soir ne seront pas forcément assurés.

Des préavis de grève ont été déposés dans toute la fonction publique et à la sécurité sociale. Si vous avez une démarche administrative à faire jeudi, dans une mairie, une préfecture ou une Caf, si vous le pouvez, essayez de décaler.