Où partir en vacances en août : 5 idées de destinations en France

publié le 30/07/2020 à 17:01

Voici venu le temps du traditionnel chassé-croisé des vacances. Fin de partie pour les juillettistes, il est temps de retourner au travail. Mais pour les aoûtiens retardataires, il est encore temps de choisir sa destination de vacances. La rédaction de RTL vous propose cinq lieux de vacances en France.

En raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses destinations à l'étranger restent inaccessibles. Si l'Union européenne a maintenu ses frontières ouvertes, le gouvernement a recommandé de ne pas se rendre en Catalogne espagnole. De nombreux pays européens ont d'ailleurs renforcé leur politique de lutte contre la Covid-19.

En raison de la fermeture des frontières, les touristes étasuniens, russes ou encore chinois ne pourront visiter l'Hexagone. En conséquence, c'est plus que jamais l'année pour partir en France.

1. Le GR20 en Corse

En plein cœur de la Corse se trouve la huitième étape du GR20, entre le refuge de Petra Piana et le refuge de l'Onda. Seuls quelques rares rayons de soleil parviennent à transpercer cette forêt de pins et s’écraser sur les rochers. Des dizaines de petites rivières, l’odeur mystérieuse du maquis et une pente abrupte qui implique d’être un peu entraîné : le chemin est vraiment une plongée dans la nature.

Arrivée à une bergerie, avant de se coucher, les lasagnes de Jean-Do et Nicole sont une tradition ici. Brocciu, épinard et menthe, l’Europe ne se déplace que pour ça. Certains dorment au refuge, la plupart bivouaquent dans un grand enclos. Nouveauté 2020 : la tente covid un peu à l’écart si un randonneur présente des symptômes.

2. La calanque d'En-Vau, près de Marseille

Dans le parc national des calanques se trouve la plus fameuse d'entre elle : la calanque d'En-Vau. Elle est accessible, au choix, à pied ou en bateau. Pour ceux qui choisissent la randonnée, sur les chemins, parfois très escarpés, il est difficile d'arriver à la calanque. En bateau, à l'approche de la fameuse calanque, le panorama est époustouflant.

Mais pour les navigateurs, pas question de se baigner : le bateau fait demi-tour. Après deux heures de marche, les randonneurs touchent eux au but. La mer est d'huile. Et en récompense d'une longue marche, baignade dans un cadre incroyable. Le plaisir est encore plus grand quand on sait qu'il est quasiment gratuit.

3. Les Hortillonages d'Amiens

Depuis 11 ans, le Festival international de Jardins se déroule dans Les Hortillonnages à Amiens. Un site d'exception qui promeut de jeunes créateurs paysagers ou artistiques. Des œuvres sont installées sur ces îlots. C'est un voyage au cœur de la nature qui a permis de sauvegarder ce patrimoine naturel.





La promenade au fil de l’eau se fait en barque électrique. Les visiteurs parcourent ainsi plusieurs îlots composés de jardins maraîchers ou d’agréments. Ces anciens marais servent désormais de décor pour des œuvres paysagères. À quelques pas du centre d’Amiens, ce parcours permet aussi de réfléchir sur notre environnement.

4. Une chambre flottante sur la Loire

Une idée de gîte originale pour se laisser bercer par les flots. Le bateau est amarré au pied du château de Saumur. La cabane était autrefois une cabane où les pêcheurs mettaient leur matériel. Elle a été transformée en petit nid douillet. On peut faire à la fois des balades et les louer comme gîte flottant.



Le soir, à partir de 18h, il est possible de la louer pour une croisière apéritive. La toue cabanée glisse délicatement sur l'eau, frôle nénuphars et grenouilles, en direction du Thouet, une rivière qui se jette dans la Loire.

5. Le sentier du littoral d’Ajaccio

Au cœur de la Corse, le sentier des Sanguinaires, situé près du littoral d'Ajaccio, démarre d'une magnifique tour génoise du XVIe siècle, à la pointe de la Parata et qui s'achève sur une plage de sable fin, Capo di Feno. Devant une crique de galets noirs, les mystérieuses et inquiétantes îles sanguinaires possèdent de multiples légendes. Juste à côté, vous pourrez admirer le légendaire maquis corse.



En surplombant la mer pendant plusieurs kilomètres, avec la tour génoise et les couleurs irlandaises dans le dos, vous pourrez ensuite vous diriger vers deux plages que les Ajacciens appellent Petit Capo et Grand Capo. En fin de promenade, deux petits escaliers mènent directement aux sables fins et aux eaux turquoises.



Vous souhaitez découvrir davantage d'idées vacances en France ? Retrouvez nos précédents articles avec 8 destinations, 6 destinations, 6 autres destinations et 9 destinations différentes.