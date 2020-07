Idée vacances en France : à la découverte des Hortillonages d'Amiens

publié le 23/07/2020 à 13:44

Depuis 11 ans, le Festival international de Jardins se déroule dans Les Hortillonnages à Amiens. Un site d'exception qui promeut de jeunes créateurs paysagers ou artistiques. Des œuvres sont installées sur ces îlots. C'est un voyage au cœur de la nature qui a permis de sauvegarder ce patrimoine naturel.



La promenade au fil de l’eau se fait en barque électrique. Les visiteurs parcourent ainsi plusieurs îlots composés de jardins maraîchers ou d’agréments. Ces anciens marais servent désormais de décor pour des œuvres paysagères, c’est l’esprit de ce festival imaginé par Gilbert Filinger le directeur de l’association Art & Jardin.

Une cinquantaine de créations, imaginés par de jeunes plasticiens ou paysagistes, sont ainsi présentés au cœur de la nature, à voir en bateau ou à pied, Nathalie Vallée, est la responsable de production. "L'envie est venue d'exposer en extérieur, plus proche du public, de mettre les œuvres d'art à proximité." déclare-t-elle.

À quelques pas du centre d’Amiens, ce parcours permet aussi de réfléchir sur notre environnement, ancien patron de la Maison de la culture, Gilbert Filinger y tient particulièrement. "Le festival est évidemment un festival de création, mais il raconte aussi une histoire." avoue Giblert Filinger.

Un dynamisme retrouvé

Parmi les artistes engagés, Rachel Labastie, installée à Bruxelles a imaginé une sculpture qui semble sortir de terre. "La sculpture est réalisée en torchis, fait de terre et de paille, on peut même y voir des insectes." précise la bruxelloise.

Sur un terrain voisin, des étudiants ont ramené à la main plusieurs stères de bois. "Ce festival a permis de redynamiser ces hortillonnages", se félicite Gilbert Parmentier, l’un des derniers maraîchers du site picard. Cultivateur de pois, de salade et de radis l'avoue. "S'il n'y avait pas eu ce festival, on aurait pu d'hortillons dans ce coin là, ça a été embellit et a même permis à des particuliers de reprendre leurs lopins de terre", avoue-t-il.

Retardé par la crise sanitaire, ce festival se découvre en toute sérénité, les embarcations sont particulièrement entretenues.

Festival International de Jardins - Hortillonnages Amiens jusqu'au 18 octobre 2020.