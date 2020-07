Idée vacances en France : la calanque d'En-Vau, près de Marseille

publié le 19/07/2020 à 07:30

Laurent, Clémence, leurs enfants et leurs copains se mettent en route. Le Parc national est truffé de sentiers qui mènent à toutes les Calanques. Une formule découverte économique mais sportive. "On est partis pour deux heures, je pense, confie Clémence. Le temps est encore clément, la température est supportable, donc ça va". Ils vont jusqu'à la fameuse calanque star d'En-Vau et ils ont choisi la marche pour éviter la foule, au calme et seuls.

Sur le bateau, on manque un peu de place. Sébastien a préféré se réfugier debout, à l'arrière. "On est mieux qu'à l'intérieur, explique-t-il. Il y a des baies vitrées, alors que là, on prend l'air." L'embarcation vient à peine de démarrer, et déjà deux souffrantes dans le bateau. "On devrait faire des prix pour ceux qui ont le mal de mer", ironise Sébastien. Mais à l'approche de la fameuse calanque d'En-Vau, les petits désagréments sont oubliés. Tous sont subjugués. Le prix du billet commence à se justifier.

Sur les chemins, parfois très escarpés, difficile d'arriver à la calanque. Après deux heures de marche pourtant, la famille touche au but. Ils sont quasiment les premiers sur la plage. La mer est d'huile. Et en récompense d'une longue marche, baignade dans un cadre incroyable. Une baignade à laquelle les passagers du bateau n'ont pas le droit. Au bout d'une heure, la sortie bateau s'achève, alors que la famille rando s'installe pour une journée farniente. Le plaisir est encore plus grand quand on sait qu'il est quasiment gratuit.

