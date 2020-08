Idée vacances en France : le sentier du littoral d’Ajaccio

publié le 30/07/2020 à 14:09

Au cœur de la Corse, le sentier des Sanguinaires, situé près du littoral d'Ajaccio, démarre d'une magnifique tour génoise du XVIe siècle, à la pointe de la Parata et qui s'achève sur une plage de sable fin, Capo di Feno. Devant une crique de galets noirs, les mystérieuses et inquiétantes îles sanguinaires possèdent de multiples légendes.

Lizbeth Bozzi et Guillaume Solère, guides grands sites de France, les connaissent sur le bout des doigts et raconte : "Il y a une carte ancienne datant de l'époque génoise qui se trouve au Vatican et sur laquelle, à l'emplacement de nos îles sanguinaires, il y a écrit Isulae Sagonare (les îles qui annoncent Sagone) car l’évêché se trouvait à Sagone" explique la guide qui se demande si "en traduisant du génois au français, ils ont pu se tromper en mettant sanguinaires".

Guillaume Solère ajoute de son côté que "les roches noires sont dues aux rites et ont un aspect lugubre et un côté irlandais" donnant une vue somptueuse aux vadrouilleurs qui s'y promènent. La houle s'écrase contre la falaise et le soleil fait ressortir sur la Méditerranée toutes les nuances de bleu.

Le littoral d'Ajaccio Crédit : Julien fautrat/RTL

Des paysages différents d'un jour à l'autre

Juste à côté, vous pourrez admirer le légendaire maquis corse que décrit Véronique : "On y retrouve de nombreuses espèces végétales qui poussent comme la salsepareille, appelée aussi le repas des Schtroumpfs, qui est très jolie car la feuille a la forme d'un cœur". "Tous les jours ça change, il n'y a jamais deux jours pareils" se réjouit son amie Marie, pour décrire le paysage.

En surplombant la mer pendant plusieurs kilomètres, avec la tour génoise et les couleurs irlandaises dans le dos, vous pourrez ensuite vous diriger vers deux plages que les Ajacciens appellent Petit Capo et Grand Capo. "Quand on arrive par cette côte, c'est merveilleux et on aperçoit la mer avec des couleurs de bleu différentes selon les versants" se réjouit un promeneur local.

La plage du Grand Capo et le maquis corse Crédit : Julien Fautrat/RTL

En fin de promenade, deux petits escaliers mènent directement aux sables fins et aux eaux turquoises. Vous pourrez alors y profiter des vagues pour faire du surf notamment au large des plages du Petit et Grand Capo. Le vent d'ouest qui souffle sur la Corse rend un côté sauvage à cette promenade qui diffère d'un jour à l'autre.