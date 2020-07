Lorraine : quiche, dragée de Verdun et mirabelles... Les recettes de RTL vous régale

publié le 30/07/2020 à 12:38

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous accompagne tout en gourmandise et bonne humeur jusqu'à l'heure du déjeuner. Ils vous font découvrir le meilleur de notre terroir et vous donnent envie de cuisiner, mais surtout de passer à table !

Aujourd'hui RTL vous régale vous emmène au pays de la quiche, de la mirabelle et des vins gris : la Lorraine. Située non loin à proximité de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, cette région offre un patrimoine naturel, culturel et historique d'une richesse incroyable.

Mais, qu'est-ce qu'on mange ? Au menu du jour, on vous propose : la classique quiche lorraine, les macarons de Nancy, les dragées de Verdun, et pour digérer tout ça, une eau-de-vie à base de mirabelles de Lorraine ! Ce fruit Lorrain est d'ailleurs l'ingrédient star de la recette de Luana, qui nous propose de réaliser une délicieuse tarte aux mirabelles. Bon appétit !





L'évidence : La quiche Lorraine

La quiche Lorraine est aujourd'hui un classique qu'on retrouve chez tous les boulangers, charcutiers ou traiteurs de France. Mais quelle est son origine ? Le mot "quiche" vient de l’allemand kuchen et signifie "gâteau". L'origine de la quiche remonte au XVIème siècle. A l’époque, c’était les cuisiniers de Stanislas, Duc de Lorraine et ex-roi de Pologne qui la confectionnaient.

Le choix de Luana : la tarte aux mirabelles

Luana Belmondo, nous donne la recette de sa tarte aux mirabelles.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadrice : Mélanie, de la distillerie de Mélanie

La distillerie de Mélanie à Marieulles-Vezon sur les côtes de Moselle exploitent douze hectares de mirabelliers, et sont spécialisés dans l'eau-de-vie de Mirabelle de Lorraine AOC. Mélanie nous raconte son savoir-faire.

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !