publié le 23/08/2019 à 06:39

Un dispositif exceptionnel pour le G7 à Biarritz, plus de 13.000 policiers et gendarmes sont mobilisés au Pays Basque pour éviter les débordements et contrer la menace terroriste. Dans cette ambiance, les deux plus gros syndicats de police ont décidé d'organiser un barbecue de la colère à Anglet. Ils veulent interpeller le gouvernement sur la vague de suicides chez les policiers et sur leurs conditions de travail.

"On va essayer de rassembler même si on a des milliers de collègues qui sont engagés sur le G7, explique Loïc Lecouplier du syndicat Alliance. Ceux qui sont disponibles, qu'ils nous rejoignent, on discutera. Cela nous permet d'être ensemble, et c'est surtout un signal que l'on veut montrer."

"Nous traversons une période noire au niveau des suicides, détaille Loïc Lecouplier. Nous trouvons que notre administration met un peu de temps à répondre. C'est pour sensibiliser nos plus hauts représentants sur le marasme que traverse notre corps : des suicides, des conditions de travail difficiles, une mise en cause permanente, des cycles horaires à revoir, et en plus, pour couronner le tout, une réforme des retraites qui va nous toucher particulièrement."

"On estime que la coupe est pleine, prévient le syndicaliste d'Alliance, et on va dire que c'est un premier avertissement. C'est un prélude à des actions peut-être plus dures."

Brésil - Des incendies ravagent l'Amazonie depuis plusieurs jours. 10.000 incendies ont été comptabilisés depuis 5 jours et 500.000 hectares ont déjà brûlé. Le Président Jair Bolsonaro a mis en cause les ONG. Emmanuel Macron a appelé les dirigeants du G7 à intervenir. Le Président du Brésil a pris la mouche.

Landes - Un couple a été placé en garde à vue. Les deux suspects sont soupçonnés d'avoir dégradé des radars et tagué des ponts et un tunnel avec des propos pro "gilets jaunes" et black blocks. Ils seront jugés lundi en comparution immédiate.

Politique - Emmanuel Macron abordera le G7 avec une popularité intacte. Il a 34 % d'opinions favorables en août selon un sondage BVA pour RTL. Les résultats sont aussi stables pour Édouard Philippe, en baisse d'un petit point à 38 % de bonnes opinions.