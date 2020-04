publié le 29/04/2020 à 07:12

Depuis mardi 28 avril, les Français en savent un peu plus sur la manière dont le pays peut espérer être déconfiné le 11 mai. Face à l’Assemblée nationale, Édouard Philippe a dessiné les contours du plan de l’exécutif visant à une reprise de l’activité sociale et économique de la France.

Dès le 7 mai, les autorités vont donc publier une carte des départements. Certains seront affichés en vert et d’autres en rouge. Dans les seconds, le déconfinement sera adapté : écoles et collèges fermés plus longtemps, ouverture restreinte des commerces et espaces publics, ou encore limitation des transports le temps que le département repasse en vert.

Un département sera classé rouge selon trois critères : une circulation encore active du virus, mesure par les tests ou les entrées à l’hôpital ; une saturation persistante des services de réanimation à l’hôpital ; une capacité de tests trop faible sur le territoire.

À écouter également dans ce journal :

Travail - La SNCF lance un appel aux employeurs afin qu’ils prolongent le télétravail lorsque c’est possible. L’entreprise encourage aussi à décaler les horaires de façon à réduire les besoins de déplacements.

École - D’après ce qu’a annoncé le Premier ministre, mardi 28 avril, la reprise se fera progressivement dès le 11 mai, et sur la base du volontariat, pour les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires. Pour les collèges, ce sera une semaine plus tard, et pas avant début juin, au plus tôt, pour les lycées.

Sport - La saison de sport professionnel est terminée. Aucune rencontre ne pourra avoir lieu à huis clos avant le mois d’août. L’ensemble du sport français est concerné, notamment le football.