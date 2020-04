Déconfinement : tout ce qu'il sera possible de faire après le 11 mai

publié le 28/04/2020 à 17:31

La vie après le confinement commence à se dessiner. Édouard Philippe a présenté à l'Assemblée nationale le 28 avril le plan du gouvernement pour le déconfinement. Si le Premier ministre a rappelé que nous devons apprendre à vivre avec le virus, il a aussi expliqué toutes les activités qui pourront reprendre après le 11 mai.

Des annonces qui ont pu faire la joie des Français et des Françaises confinées depuis plus d'un mois. Néanmoins, il est important de rappeler qu'il faudra toujours respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, et que le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et les trains.

Ainsi, il sera possible de se déplacer sans attestation dans un rayon de 100 kilomètres du domicile. Pour les déplacements à plus de 100 kilomètres de chez soi, qui ne seront possibles que pour "motif impérieux, familial ou professionnel", il faudra se munir de l'attestation.



Sport en plein air et activités culturelles

Pour ce qui est des activités sportives, il sera possible de les pratiquer en plein air de manière individuelle, "en dépassant évidemment la barrière actuelle du kilomètre et en respectant les règles de distanciation sociale", a précisé le Premier ministre. Il sera par contre interdit de pratiquer les sports collectifs et de contacts et les sports dans des établissements couverts.

De plus, les parcs et les jardins pourront ouvrir dans les départements où le virus ne circule pas de façon active, c'est-à-dire les "départements verts". Les plages restent cependant fermées jusqu'au 1er juin.

Enfin, les activités culturelles vont pouvoir reprendre : les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées pourront rouvrir, "parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires", déclare Édouard Philippe. Mais, les grands musées, les cinémas, les théâtres, les salles de concert resteront fermés au moins jusqu'au 2 juin.

Aller dans les commerces, saufs les bars et restaurants

C'est fin mai 2020 que sera statuée la réouverture des bars, restaurants et cafés pourront rouvrir en juin, tous les autres commerces pourront de nouveau accueillir des clients à partir du 11 mai. Ces réouvertures seront possibles avec des mesures de protection sanitaire, comme le port du masque pour le personnel et les clients, si la distanciation sociale est impossible.

Bonne nouvelle aussi pour les marchés en plein air et les halles couvertes, dont les portes seront rouvertes à partir du 11 mai, seulement s'ils sont en mesure de faire respecter les distances de sécurité entre les consommateurs. "Les marchés, pour lesquels l'interdiction est aujourd'hui la règle et l'autorisation l'exception, seront en général autorisés, sauf si les maires ou les préfets estiment qu'ils ne peuvent faire respecter les gestes barrières", résume le Premier ministre.

Les centres commerciaux de plus de 40.000 m2 pourront être maintenus fermés par les préfets.