publié le 28/04/2020 à 19:49

Alors que le plan de déconfinement a été présenté à l'Assemblée nationale ce mardi 28 avril, Adrien Quatennens, député de La France Insoumise du Nord, a dénoncé l'improvisation du gouvernement ainsi qu'un vote expéditif des élus sur ce plan.

"Le parlement a été une fois de plus méprisé. On nous présente un plan à 15h en nous demandant de le voter à 18h, avec un mot d'ordre qui est "à prendre ou à laisser". Les Français attendaient des consignes claires pour pouvoir se projeter dans la suite. Ce que j'observe dans le discours d'Édouard Philippe, c'est que l'on voit combien cette date du 11 mai lui traîne comme un boulet au pied qu'Emmanuel Macron lui a accroché", dénonce Adrien Quatennens.

"La date à partir de laquelle on doit déconfiner doit résulter d'un processus et non pas être le point de départ. On a l'impression d'Emmanuel Macron a pris le problème dans le mauvais sens. On ne sait pas bien sur quoi il s'est appuyé pour choisir cette date, puisque le conseil scientifique concernant les écoles, était pour la réouverture au mois de septembre (...) La principale considération pour Emmanuel Macron, c'est la poursuite de l'activité économique sur fond de compétition internationale. Ce n'est pas le déconfinement des Français mais celui du travail qui était en jeu", lâche le député au micro de RTL.