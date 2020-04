Déconfinement : découvrez la zone de 100 km où vous pourrez vous déplacer

et Sylvain Zimmermann

publié le 28/04/2020 à 18:27

Édouard Philippe a détaillé ce mardi 28 avril devant l’Assemblée nationale les grandes lignes du plan de déconfinement. Les déplacements ont été limités à 100km autour du domicile, sauf pour motif impérieux, familial ou professionnel.

Pour visualiser clairement où vous avez le droit d'aller, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.calcmaps.com/fr/map-radius/. Le site dessine précisément la zone de 100 kilomètres autour de l'adresse sélectionnée en prenant en compte les rues et les bâtiments alentours. Une fois sur le site, vous pouvez connaître le rayon d’un cercle n’importe où sur Google Maps en cliquant simplement sur un point et en déplaçant le cercle pour modifier le rayon de la carte.

Sélectionnez l'onglet "dessiner un cercle" à gauche, positionnez le curseur sur votre domicile puis faites glisser pour dessiner le cercle en sélectionnant un rayon de 100 kilomètres.

Décourager les déplacements

Les déplacements interdépartementaux ou interrégionaux seront réduits "aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux, pour des raisons évidentes de limitation de la circulation du virus", à la fin de la période de confinement le 11 mai, a annoncé mardi le premier ministre.

"Nous allons continuer à réduire l'offre, à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains (TGV ou non), à décourager les déplacements entre départements", a-t-il dit à l'Assemblée nationale, précisant notamment que les Français ne devront pas quitter leur département lors du pont de l'Ascension.

L'adaptation locale du déconfinement, a précisé Édouard Philippe, fera l'objet d'une "travail de concertation et d'adaptation du plan aux réalités de terrain" avec les responsables et élus locaux, mercredi et jeudi.