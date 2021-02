publié le 03/02/2021 à 05:50

La question que l'on se pose depuis plusieurs jours est : pourra-t-on éviter un reconfinement ? Un nouveau conseil de défense se tiendra ce mercredi 3 février. Au moment où les vacances scolaires s'apprêtent à débuter, à partir de vendredi 5 février pour la zone A, les départs en vacances seront-ils autorisés ? Les parents et les enfants sont dans le doute.

Pas de compte à rebours cette fois-ci. Laetitia, habitant à Lyon avec ses deux enfants, évite de leur parler des vacances. À deux jours des congés d'hiver, elle et son mari n'ont pas encore pris de décision pour un éventuel départ. "On ne sais pas, on attend le dernier moment pour pouvoir peut-être changer d'air. On en a tous besoin. Si on peut se déplacer entre les régions, on ira faire un tour à la mer, par exemple", explique Laetitia. La mer, destination qui fait évidemment écarquiller les yeux de la petite Éline, 5 ans. "Je veux aller à la mer. J'aime bien les vacances", dit-elle.

En cas d'annulation et de vacances à la maison ou même de confinement, Laetitia a fait le plein de provisions pour tous ses enfants. "Le stock des activités manuelles en cas où on serait reconfinés, les jeux de société... Si les vacances scolaires sont rallongées trois ou quatre semaines, on sera là, je crois que c'est pour tout le monde pareil", admet-elle.

Le plus dur, c'est qu'on n'est pas sûrs que la situation soit meilleure aux prochaines vacances, lâche Laetitia, avant d'ajouter : "ce sera le printemps, il fera sans doute beau, ce sera déjà ça".

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Emmanuel Macron a promis un vaccin pour "tous les Français qui le souhaitent" d'ici la fin de l'été lors d'une allocution télévisée pour préciser sa stratégie vaccinale. Le chef de l'État a également annoncé que quatre sites pharmaceutiques français vont produire des vaccins contre la Covid-19 dès fin février.

Russie – L'opposant Alexeï Navalny a été condamné à 3 ans de prison mardi 2 février par un tribunal moscovite, ce que l'Occident a condamné unanimement. Les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni entre autres ont tous appelé à la "libération immédiate" de l'opposant. Près de 1.400 arrestations ont eu lieu dans la journée lors de rassemblements pro-Navalny.

Football - L'Olympique de Marseille a annoncé mardi la "mise à pied à titre conservatoire" de son entraîneur André Villas-Boas, qui avait lui même fait part quelques heures plus tôt de sa volonté de démissionner, pour cause de désaccords sur la conduite du mercato.