publié le 28/01/2021 à 13:23

On saura dans quelques jours comment notre quotidien va de nouveau être bouleversé. Jean Castex consulte les élus locaux et les partenaires sociaux, Olivier Véran discute avec les scientifiques ; le ministre de la Santé doit tenir une conférence de presse à 14 heures ce jeudi 28 janvier pour faire le point sur l'épidémie. Et pour l'instant, c'est la cacophonie sur les écoles : seront-elles ouvertes ou fermées, y aura-t-il des vacances prolongées ? Difficile de s'y retrouver.

C'est que le gouvernement navigue un peu à vue dans cette affaire. La volonté affichée d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer est de maintenir les écoles coûte que coûte. Mais la réalité sanitaire rattrape l'exécutif. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a d'ailleurs commencé à préparer le terrain "Il est possible de réfléchir à allonger les vacances d'hiver", a-t-il indiqué sur France Inter.

Une manière pudique d'évoquer la fermeture des écoles. Les options sont sur la table : un mois de congé pour tout le monde à partir du 6 février ou l'allongement des vacances d'une semaine pour chaque zone. Si les mauvais chiffres de l'épidémie se confirment en fin de semaine, il en sera question lors d'un nouveau conseil de défense qui pourrait être organisé ce week-end à l'Élysée.

