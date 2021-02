Coronavirus et vacances : "On suit comme le lait sur le feu l'évolution" du virus, déclare Lemoyne

publié le 02/02/2021 à 13:22

Les vacances d'hiver commencent à la fin de cette semaine pour ceux qui habitent à Bordeaux, Lyon ou encore à Besançon. Pourront-ils partir en vacances ? Invité à l'antenne de RTL ce mardi 2 février, Jean-Baptiste Lemoyne rappelle qu'il n'y a, pour l'instant, pas d’interruption de liaisons entre les régions.



"À date", il n'y a "pas de restrictions", a précisé le secrétaire d'État chargé du Tourisme. "Le président de la République a fait le choix de la confiance et de la responsabilité", a-t-il ajouté. Mais il est difficile pour le gouvernement de se projeter plus loin dans cette crise et d'assurer aux Français qu'ils pourront partir en vacances.



"On suit comme le lait sur le feu l’évolution de cette pandémie. Ce virus, c’est l’inattendu permanent", a-t-il expliqué en soulignant qu'"aujourd’hui, il est possible de s’organiser (...) On fait ce pari de la responsabilité, mais s'il y a un emballement, on regardera tout cela de très près".

Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que la sécurité sanitaire était l'objectif du gouvernement. "On ne badine pas avec la sécurité, a-t-il indiqué. Il faut avoir en tête continuellement la prudence dans le voyage et et la vigilance sur les indicateurs (...) Sur un mois, il peut se passer beaucoup de choses".