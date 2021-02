et AFP

publié le 02/02/2021 à 20:35

Le président de la République est intervenu à la télévision ce mardi 2 février afin d'apporter des précisions sur la stratégie vaccinale de la France. Emmanuel Macron a notamment promis un vaccin pour "tous les Français qui le souhaitent" d'ici la fin de l'été. Il a aussi estimé que, "début mars", auront été vaccinés les 80% des pensionnaires des Ehpad qui le souhaitent, soit 500.000 personnes. Ainsi selon lui, la campagne vaccinale "se déroule au rythme qui était prévu."

Par ailleurs, à l'issue d'une réunion avec les grands laboratoires français et européens,

le chef de l'État a annoncé que quatre sites pharmaceutiques français vont produire des vaccins contre la Covid-19 dès fin février. L'Europe a "sécurisé" la fourniture d'un total de "2,3 milliards" de doses de vaccins "et nous espérons faire encore plus", a-t-il ajouté.

La journée a également été marquée par une nouvelle étape pour le vaccin d'AstraZeneca, qui a été autorisé par la Haute autorité de santé. Elle indique néanmoins dans ses recommandations qu’il n’y a, pour le moment, pas assez de données qui démontrent l’efficacité du vaccin sur les personnes de plus de 65 ans.