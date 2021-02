publié le 02/02/2021 à 16:53

Alexeï Navalny fait face à plusieurs années de prison. L'opposant russe s'est défendu mardi 2 février devant la justice d'avoir violé un contrôle judiciaire, alors qu'il était hospitalisé à Berlin à la suite de sa tentative d'empoisonnement. "Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Vous aviez besoin que je vous envoie la vidéo de ma physiothérapie ?", a-t-il lancé, depuis la cage en verre réservée aux prévenus.

L'opposant âgé de 44 ans, qui accuse le président russe Vladimir Poutine d'avoir voulu l'assassiner, avait été arrêté le 17 janvier à son retour d'Allemagne dans le cadre d'une affaire à laquelle est également associé le nom d'Yves Rocher, la société française de cosmétiques.

En décembre 2014, Alexeï Navalny avait en effet été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis pour le détournement de 26 millions de roubles, au détriment de la filiale russe d'Yves Rocher. Son frère Oleg a été condamné à la même peine, mais ferme, pour blanchiment d'argent et escroquerie. En cause, leur société de transport, Glavpodpiska, tombée dans le collimateur des autorités russes fin 2012.

"Aucun dommage" pour Yves Rocher

Si Yves Rocher-Vostok avait déposé une plainte contre X dans ce cadre, l'entreprise avait reconnu finalement en novembre 2014 n'avoir subi "aucun dommage". Ce qui n'a pas empêché la condamnation des frères Navalny. Condamné avec sursis, Alexeï Navalny devait pointer régulièrement et jusqu'au 30 décembre 2020 à l'administration pénitentiaire.

Or, celle-ci lui reproche d'avoir raté ces rendez-vous, notamment durant sa convalescence en Allemagne suite à son empoisonnement présumé en août 2020. À son retour en Russie mi-janvier, Alexeï Navalny a été placé en détention pour avoir violé ce contrôle judiciaire. Et ce mardi, il pourrait alors être condamné à devoir purger environ deux ans et demi de la peine, en ayant déjà effectué une partie assigné à résidence.

"Le jeu de Poutine"

En 2017, la Cour européenne des droits de l'Homme avait estimé que les frères Navalny avaient été privés de leur droit à un procès équitable, dénonçant des décisions de justice "arbitraires et manifestement déraisonnables". En 2018, les frères ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour "dénonciation calomnieuse" contre Yves Rocher à Vannes.

Le dossier a été classé fin 2019, mais les représentants des Navalny ont fait appel. "Il est très important pour nous que la justice française reconnaisse que cette histoire est fabriquée de toutes pièces et que, ce faisant, Yves Rocher a fait le jeu politique de Poutine", a affirmé l'opposant par le passé.

Yves Rocher se défend

La direction d'Yves Rocher s'était défendue, en disant avoir cru à une escroquerie à l'époque et avoir alors eu recours à des "procédures habituelles", même si ces soupçons ne se sont pas vérifiés par la suite. En janvier, ils ont évoqué un dossier "clos" sur lequel il n'est "pas possible de revenir", tout en ajoutant être une "entreprise totalement apolitique" et ne pas souhaiter "commenter la situation russe".



Les avocats d'Alexeï Navalny en France, William Bourdon et Amélie Lefebvre, ont accusé récemment Yves Rocher d'avoir eu "connaissance de la fausseté de ses accusations" et d'avoir participé aux poursuites pour bénéficier de "faveurs commerciales" sur le marché russe, où le groupe s'est implanté dès 1991.