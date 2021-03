Les infos de 5h - Immobilier : pourquoi le secteur ne connaît pas la crise

publié le 02/03/2021 à 05:50

L'immobilier en France ne connait pas la crise. Selon les chiffres du baromètre de Meilleurs Agents, plus d'un million de ventes immobilières ont été enregistrées en 2020. Cette bonne santé se constate notamment du côté de Besançon.

Dans son office notariale, Me Marie-Astrid Ferrand enchaîne les rendez-vous pour des projets immobiliers. "Depuis la reprise en mai 2020, il y a énormément de transactions immobilières", affirme-t-elle. Elle constate surtout des clients qui cherchent à se mettre au vert. "On se rend compte qu'on a des personnes qui travaillent dans des grande villes comme Paris et qui, avec le télétravail, peuvent venir en provenance, notamment ici Besançon. Ils vont acheter une maison, télétravailler et aller une fois par semaine sur Paris", précise Me Ferrand.

Parmi les clients également beaucoup de personnes qui ont mal vécu le premier confinement. "Ils cherchent donc une maison ou un appartement avec une terrasse ou un petit extérieur", ajoute-t-elle. Il y a aussi une autre explication de l'engouement des Français pour la pierre. C'est "la peur des gens de laisser leur fonds en banque, donc ils préfèrent investir dans la pierre", pointe Me Ferrand.

Le marché immobilier résiste grâce à l'épargne des Français et donc à l'apport des investisseurs et à des taux qui restent exceptionnellement bas, moins d'1% pour des crédits sur 20 ans.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - À partir de ce mardi 2 mars, il faut désormais présenter un test négatif de moins de 48h entre la Moselle et l’Allemagne. Le département français fait partie de ceux classés sous surveillance renforcée. Mais ces conditions de passage pose un problème pour les travailleurs transfrontaliers.



Assurance chômage - La bataille de l’assurance chômage commence. Le gouvernement reçoit les syndicats ce mardi 2 mars pour leur dévoiler leurs arbitrages pour "adapter" la réforme de l'assurance-chômage à la crise. Les syndicats rejetaient l'ensemble du texte, à l'exception du "bonus-malus" sur les cotisations des entreprises, contesté, lui, par le patronat.

Affaire des "écoutes" - Nicolas Sarkozy fait appel de sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ce lundi 1er mars dans le cadre du procès des "écoutes". Sa défense dénonce un jugement "totalement infondé et injustifié". Il a également le soutien moral du ministre Gérald Darmanin.