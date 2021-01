publié le 26/01/2021 à 08:26

Actuellement le système d'encadrement des loyers n'est appliqué qu'à Paris et à Lille. L'association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) a épluché un millier d'annonces et le résultat est sans appel : 40% ne sont pas conformes. Certains exemples sont particulièrement parlants, comme ce bailleur qui propose un 2 pièces meublé à 1.350 euros alors que le loyer est plafonné à 787 euros.

Pour David Rodrigues de la CLCV, il est temps d'agir. "On a calculé qu'à l'année, on avait 1.500 euros réclamés de façon illégale au locataire", indique-t-il pour RTL. "On a vraiment l'impression qu'en gros, tout est permis dès lors qu'on ne se fait pas prendre. C'est 'pas vu, pas pris', en quelque sorte, et c'est vrai qu'on le constate de plus en plus", assure David Rodrigues.

Ce dernier demande alors au préfet de "faire de plus en plus de procédures" pour qu'il "inflige des sanctions pour qu'il y ait un taux de conformité de plus en plus important". La CLCV a décidé de frapper fort de son côté et d'assigner Century 21 en justice pour "pratiques commerciales trompeuses".

À écouter également dans ce journal

Culture - Le centre Pompidou sera fermé entre 2023 et 2027 pour travaux, mais les œuvres seront toujours exposées, ailleurs.

Coronavirus - Selon plusieurs soignants, le couvre-feu apparaît insuffisant face à l'épidémie. Un confinement apparaît plus approprié.

Coronavirus - L'Institut Pasteur a annoncé lundi 25 janvier l'abandon de son projet de vaccin, mais maintient les recherches pour d'autres traitements anti-Covid-19.



Handball - La France, qualifiée pour les quarts de finale du Mondial, affrontera la Hongrie mercredi.