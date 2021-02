Immobilier : comment expliquer la baisse du prix du mètre carré à Paris ?

publié le 02/02/2021 à 08:59

Les prix de l'immobilier à Paris marque le pas. Ils ont baissé en 2020. C'est l'effet confinement ? C'est l'explication la plus évidente. La Reine Paris est remplacée par sa couronne. Alors, attention, il ne s'agit pas d'un exode massif vers la campagne. Les prix de la Capitale sont en baisse de 0,1% sur un an... Mais, c'est la première fois que ça arrive depuis 5 ans.



On reste effectivement sur des niveaux qui étaient très élevés en 2019 aussi bien sur les prix que sur le nombre de transactions et évidemment les différents confinements ont quand même mis un peu de fébrilité sur ce marché qui est très psycho-sensible. On est encore sur 10.350 euros du mètre carré dans la capitale (+31,4% en 5 ans) contre 3.259 euros en lointaine banlieue et 6593 euros en petite couronne.



Donc on ne quitte pas vraiment Paris... On devient juste un peu plus raisonnable. Ce qui me fait penser qu'on est quand même sur un point de bascule, c'est que le phénomène de baisse des prix sur Paris s'accélère et se conforte depuis 6 mois. Et traditionnellement, ça entrainait la banlieue dans son sillage. Là, ce n'est pas le cas. Selon MeilleursAgents.com, la baisse à Paris est de 2% depuis l'été quand la hausse est du même niveau en petite et grande couronne.

La chute du marché des grandes surfaces à Paris

Autre phénomène, le marché des grandes surfaces est en train de chuter à Paris... les biens de plus de 3 pièces. Ça, ça signifie que ces dernières années, Paris avait perdu des habitants et notamment des familles modestes qui n'avaient plus les moyens de se loger dans la capitale. Désormais, ce sont les familles plus aisées qui choisissent de quitter Paris pour s'installer en banlieue ou dans des villes à moins de deux heures de la capitale.

Le phénomène n'est pas massif... On verra s'il se poursuit quand on reprendra une vie normale mais il existe.



Mais alors Paris n'a plus la côte ? Aujourd'hui, Paris perd la plupart de ses avantages concurrentiels. Quand les restaurants et les lieux de spectacles et de culture sont fermés, quand il y a un couvre-feu à 18h, voire un confinement dans des surfaces plus petites, quand vous devez travaillez à la maison quel est l'intérêt d'être dans une grande ville ?

On observe aussi une baisse des prix dans des villes comme Lyon ou Montpellier. Il y a la même fuite des grands centres-villes depuis quelques mois. On a donc intérêt à choisir un peu plus d'espace.

En fait, l'avenir du marché immobilier dans les grands centres urbains va dépendre du déploiement ou pas du télétravail dans les prochaines années... après le Covid. Si on continue ou pas à rester à la maison un ou deux jours. Ça va entrainer à ce moment-là des déménagements. Pour l'instant, ce qui retient les urbains parisiens, ce sont les enfants et les changements d'école. Quand on regarde de près, on voit aussi que le mouvement va quand même se faire au profit des grandes villes de province en lien rapide avec Paris et pas forcément au profit des campagnes, pas d'exode rural en vue.

