publié le 01/03/2021 à 14:06

Le résultat du procès était attendu. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu, ce lundi 1er mars, son verdict dans le cadre du procès des "écoutes", au cours duquel l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Il a été reconnu coupable de ces deux chefs d'accusation et condamné à un an de prison ferme et deux avec sursis.

Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir conclu un pacte de corruption, tout comme le magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, avocat proche de l'ex-chef d'État. Ce-dernier aurait demandé au magistrat des informations sur l'affaire Bettencourt, dans laquelle Nicolas Sarkozy a finalement bénéficié d'un non-lieu. Le parquet avançait que, en échange, l'ancien président promettait d'aider Gilbert Azibert à obtenir un poste à Monaco.

Nicolas Sarkozy et ses deux co-accusés ont reçu des peines aménageables, et n'iront donc pas nécessairement en prison. Un appel reste par ailleurs possible. Thierry Herzog a par ailleurs été condamné pour violation du secret professionnel, et Gilbert Azibert de recel de violation du secret professionnel.



Seul un ancien président de la République, Jacques Chirac, a déjà été jugé et condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, en 2011.