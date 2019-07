publié le 22/07/2019 à 18:43

Après le chant du coq, le bruit des cigales condamné à disparaître ? Un habitant de Dordogne a écrit à une entreprise de désinsectisation de Riberac pour qu'elle élimine les cigales de son jardin. Leur chant l'importune.

"En sept ans, c'est la première fois qu'on nous demande d'intervenir sur des cigales, a expliqué Sylvie, chef de cette entreprise, au micro de RTL. On a reçu un mail d'une personne qui a certainement une maison secondaire ici. Il avait plusieurs cigales et il voulait les enlever. On a répondu qu'on ne ferait rien contre les cigales, parce que cela reviendrait à détruire tous les insectes. Et il était pour !"

"J'étais estomaquée. Ce n'est pas possible, les gens ne supportent plus rien. On a envie de leur dire d'aller passer leurs vacances au Pôle Nord. Il n'y aura pas de cigales au moins", s'est étonnée Sylvie.

À écouter également dans ce journal

Canicule - 59 départements désormais en vigilance orange canicule. Cet après-midi, le centre et le Sud-Ouest ont particulièrement été touchés. Paris a activé son plan canicule niveau 3 sur 4. Paris et Lyon mettent en place la circulation alternée dès demain.

Fait divers - Garde à vue suspendue pour le meurtrier présumé d'un jeune chercheur guinéen près de Rouen. Il s'agit d'un meurtre raciste, selon les proches de la victime. Moins de 3 jours après les faits, le suspect avait été interpellé ce matin. Âgé de 29 ans, il présente des antécédents psychiatriques.

E.Leclerc - La secrétaire d'État, Agnès Panier-Runacher, a réclamé, ce matin sur RTL, une amende maximale, 117 millions d'euros, contre l'enseigne de grande distribution, accusée de pratiques commerciales "totalement inadmissibles". Le groupe E.LECLERC a répliqué cet après-midi, annonçant vouloir saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Disparition - Le sous-marin La Minerve, disparu il y a 50 ans au large de Toulon avec ses 52 membres d'équipage, a été retrouvé ce matin. Le fils du commandant évoque un "soulagement unanime".