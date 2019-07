publié le 22/07/2019 à 08:24

Le ministère de l'Économie demande, devant le tribunal de commerce de Paris, une amende record de plus de 117 millions d'euros au groupe Leclerc. "Leclerc utilise une centrale d'achat en Belgique pour contourner la loi française et imposer des conditions d'achat à ses fournisseurs qui conduisent à déstructurer les filières agro-alimentaires, qui font face en France à de grandes difficultés", explique Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, invitée de RTL lundi 22 juillet. "C'est très sérieux. Nous avons assigné sept fois Leclerc en quatorze ans", rappelle-t-elle.

Bercy a commencé à travailler sur le dossier Leclerc en 2018, une enquête fastidieuse. "C'est 18 mois d'enquête, 5.000 messages captés, 8.000 pages de documents prélevés dans une perquisition qui a mobilisé plus de 20 agents de la Direction générale de la concurrence", détaille Agnès Pannier-Runacher.

E.Leclerc se défend en précisant qu'il fait pression sur les "grandes centrales étrangères" et non sur les petits groupes français. "Ça s'est remarquable", raille-t-elle, expliquant que cela concerne "quatre fournisseurs en 2017, quatorze en 2018, vingt-sept en 2019. Pardon mais on n'a pas vingt-sept grands groupes étrangers, donc c'était une pratique qui était en train de se disséminer à des groupes de tailles intermédiaires. Face à la défense de Leclerc, Agnès Pannier-Runacher s'indigne de la défense de Leclerc : "J'ai le droit de ne pas respecter la loi dès lors que c'est contre de grands groupes étrangers".

Avec cette amende, Bercy souhaite "mettre un terme" à des pratiques "illégales". "Nous avons fait le choix de l'amende maximale, c'est-à-dire trois fois les montants que Leclerc a récupérés sur le dos de groupes sans contreparties", conclu Agnès Pannier-Runacher.