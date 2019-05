publié le 22/05/2019 à 14:39

À l’école Richer de Noirmoutier, le projet pédagogique des maternelles s’intéresse aux animaux. Sophie Simon, enseignante, a même décidé de ramener un coq à l'école. "J’ai repris cette année le poulailler qui n’était plus utilisé pour y mettre deux poules pour simplement ramasser les œufs, les compter, explique-t-elle à RTL. Les enfants rapportaient de leur domicile les restes de ce qu’ils ne mangeaient pas et puis j’ai amené de chez moi un coq pour qu’il y ait éventuellement des poussins."



Sauf que dès le lendemain, son projet est pointé du doigt par un riverain de l’école, en résidence secondaire "qui a vraiment vécu très très mal le phénomène du cocorico du matin, nous a demandé de retirer le coq parce que c’était pas acceptable dans sa vie quotidienne". Cet avis, tous les habitants ne le partagent pas, comme Marie, qui vit à Noirmoutier à l'année : "C’est tout près de chez moi, j’ai jamais entendu de coq. Pourquoi aller se plaindre pour un coq ?".

Malheureusement, une lettre de quatre pages citant la jurisprudence adressée à l’école et aux services de la mairie a eu raison de ce coq. Il est retourné chez lui, loin de la ville où les élevages sont interdits, car un coq au milieu de deux poules, c’est déjà un élevage, selon la loi.

"C’est plus que triste oui parce que là on se demande où on va, c’est de l’intolérance", proteste l'enseignante. Le maire de Noirmoutier regrette quant à lui que ces services ne l’aient pas alerté à temps pour maintenir le gallinacé dans le poulailler de l’école et soutenir ainsi le projet pédagogique.