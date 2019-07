et Pierre Julien

publié le 22/07/2019 à 16:34

La nuit du dimanche au lundi 22 juillet 2019, l'épave de la Minerve a été retrouvée au large de Toulon. Ce sous-marin français est porté disparu depuis le mois de janvier 1968, tout comme les 52 membres d'équipage qui s'y trouvaient. Parmi ceux-là, le commandant André Fauve.

Pour son fils Hervé, âgé de 5 ans au moment de la disparition, c'est aujourd'hui un soulagement. Il a fait tout son possible pour voir ce jour arriver. "Il a fallu mobiliser les familles, s'unir et avoir le soutien de la marine, qui considérait qu'il n'était pas normal que manquent à l'appel des frères d'armes." explique-t-il au micro de RTL. Il ajoute "si la ministre des Armées (Florence Parly) n'avait pas été sensible à notre appel, il ne se serait rien passé."

Hervé Fauve n'est pas le seul à ressentir une forte émotion en apprenant la nouvelle, il raconte "une sorte de soulagement unanime" pour toutes les familles des marins disparus. "J'ai eu beaucoup de familles un peu groggy par cette découverte, parce qu'elles n'y croyaient pas. Elles pensaient qu'il y avait une volonté délibérée de ne pas retrouver l'épave. Cela met fin aux doutes qui avaient causé beaucoup de mal à ces familles", confie-t-il.

Les causes exactes de l'accident demeurent inconnues. Plusieurs pistes comme une avarie de la barre arrière, une collision avec un bateau, l'explosion d'une torpille ou un accident du tube d'aération sont évoquées.