publié le 22/07/2019 à 16:00

Déjà des effets d'un épisode de canicule qui ne fait pourtant que commencer. La circulation différenciée va s'appliquer dès ce mardi 22 juillet dans l'agglomération parisienne, et à Lyon, Caluire-et-Cuire et Villeurbanne en raison d'un épisode de pollution à l'ozone dû notamment aux fortes chaleurs.



"Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" de 5h30 à minuit à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne, selon un communiqué de la Préfecture de police. Les véhicules les plus polluants, les diesels immatriculés avant fin 2010 et les véhicules essence d'avant fin 2005, seront interdits. Cette mesure concerne un tiers des véhicules en circulation.

Dans la région lyonnaise, l'autoroute A7, le tunnel sous Fourvière, le boulevard périphérique Nord et les voies métropolitaines M7 (ex-A7) et M6 (ex-A6) ne sont pas concernées par ces restrictions. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est également instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont quant à eux limités à 70 km/h.

Niveau d'information atteint à Paris

Selon Airparif, le niveau d'information de 180 microgrammes par mètres cubes pour la pollution à l'ozone devrait être atteint sur plus de 100 kilomètres carrés de la région Île-de-France et concerner plus de 10 % de la population du Val-d'Oise.

Carte Airparif pour le 23 juillet 2019 Crédit : Airparif

"Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions", précise Airparif.

Lyon défend l'efficacité

Lors du pic de pollution fin juin, le trafic avait "diminué de près de 10 %", assure dans un communiqué la métropole, qui avait enregistré "une moyenne de 6 % de trafic en moins à l'échelle de l'agglomération, soit une baisse de 100.000 véhicules/jour". "48.000 nouvelles vignettes Crit'Air ont été commandées, soit une hausse de 10% du parc (au 11 juin, 55% du parc était équipé d'une vignette dans le Rhône)."

Le réseau de transports en commun lyonnais TCL propose à nouveau son offre Tick'Air, qui permet de voyager en illimité pour trois euros par jour.