publié le 22/07/2019 à 07:28

Le ministère de l'Économie a décidé de frapper un grand coup et demande une amende record à Leclerc.



Concrètement, le gouvernement reproche à l'enseigne d'avoir utilisé sa centrale belge pour contourner la loi française en mettant une pression telle sur ses fournisseurs que ce n'était plus, à proprement parler, des négociations. Leclerc les aurait obligés à baisser leurs prix sans contrepartie, ou les menaçait de ne plus accepter certains de leurs produits s'ils ne le faisaient pas.

Au départ, ces pratiques de la centrale belge de Leclerc ne touchaient que les grands groupes, mais elles ont prit de l'ampleur pour s'appliquer à 14 puis 19 entreprises moins grosses et beaucoup plus fragiles.

Alors que la Loi agriculture et alimentation prône des alimentations commerciales apaisées, le gouvernement estime que ces prix trop bas, obtenus en mettant en danger les entreprises, risquent de les mettre en difficulté et, à terme, de licencier. À très court terme, donc, le consommateur peut être gagnant avec des prix plus bas. Mais à plus long terme, c'est néfaste pour l'économie.

Le gouvernement a choisi une amende record, une amende dissuasive, pour que tous les distributeurs reçoivent le même message : sortir des clous revient plus cher que l'avantage à court terme qu'ils peuvent chercher à en retirer.

À écouter également dans ce journal

