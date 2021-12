Jour de l'an : quelles villes sont concernées par les restrictions ?

Demain, retour du masque en extérieur à Paris, mais d'autres mesures vont s'appliquer spécifiquement à ce 31 décembre. Encore une fois, la nuit de la Saint-Sylvestre sera particulière.

Avec deux autres mesures, outre le port du masque, qui ont été prises par la préfecture de police : la fermeture de tous les bars à 2h du matin et l'interdiction de se rassembler sur les trottoirs pour consommer de l'alcool, sous peine d'une amende de 135 euros dans la capitale. En petite couronne, ce sont 9.000 policiers qui seront mobilisés pour faire respecter ces règles.

Un peu partout en France, les préfets et les maires ont pris des dispositions pour suivre les consignes du gouvernement. La plus importante peut-être, c'est d'interdire la danse dans les bars et les restaurants pour ne pas faire concurrence aux boîtes de nuit qui devront rester fermées.

D'autres villes ont choisi d'aller plus loin en instaurant un couvre-feu. C'est le cas à Strasbourg ou les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte devront rester chez eux à partir de 22h. Pareil, à Compiègne dans l'Oise. Là-bas, l'objectif assumé est double : sanitaire, certes, mais aussi pour éviter tout trouble à l'ordre public.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les foires, parcs d'attraction et zoos ne seront pas concernés par les jauges imposées à partir de lundi, car ce sont "des endroits où on circule", a annoncé le gouvernement jeudi, précisant qu'ils sont cependant soumis à des protocoles sanitaires.

Télétravail - Jean Castex a déclaré le télétravail obligatoire si c'est possible. La ministre du Travail, Elisabeth Borne a annoncé ce matin que les entreprises qui ne respecteront pas la consigne devront s’acquitter d'une amende, qui pourra aller jusqu'à 1.000 euros.

Politique - Sur RTL, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale a fustigé les violences envers les élus qui se multiplient depuis l'instauration du passe-sanitaire.