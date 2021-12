Nouveau tour de vis. Face à la propagation du variant Omicron et l'explosion du nombre de cas et du taux d'incidence, le gouvernement a annoncé ce lundi de nouvelles mesures restrictives.

Présent en conférence de presse Jean Castex a détaillé ses nouvelles mesures : le délai pour recevoir sa dose de rappel est ramené de 4 à 3 mois, le télétravail devient obligatoire ou encore l'interdiction désormais de consommer debout dans les bars et restaurants.

Mais l'exécutif a annoncé le retour des jauges dans plusieurs événements culturels et sportifs. Dès le 3 janvier, la jauge sera de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur. Et dans ces lieux, la consommation de boissons sera tout simplement interdite. Dès la semaine prochaine, elle "sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance", a indiqué le Premier ministre lors d'une conférence de presse à Matignon.

Les meetings politiques et les messes pas concernés par les jauges

Pour les concerts, le gouvernement a tranché : il faudra obligatoirement être assis, les concerts debout sont désormais interdits.

Pour faire face à cette nouvelle vague restrictive, Jean Castex a annoncé que "les secteurs économiques impactés par les décisions que la situation nous commande de prendre seront indemnisés dans le cadre de concertations qui seront sans délai, conduites par le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire", a ajouté le Premier ministre.

Mais plus surprenant, les meetings politiques et les messes ne seront pas soumis à ces nouvelles jauges ni aux passe-sanitaire, ni au masque. "L’exercice du culte d’une part et les activités politiques et électorales d’autre part sont soumises à des dispositions spécifiques dans notre droit constitutionnel qui leur assure une protection encore plus forte", a indiqué Jean Castex en conférence de presse. "Il est clair que les mesures que j’ai annoncées ce soir ne concernent pas les meetings politiques compte tenu de cette spécificité".