Coronavirus : un couvre-feu de 21h à 5h du matin à la Réunion, pour trois semaines

Un retour des mesures de couvre-feu. Ce mercredi 29 décembre, Jacques Billant, préfet de région de la Réunion, a décidé de la mise en place d'un couvre-feu à partir de ce samedi 1er janvier 2022. La mesure a été prise pour trois semaines et sera appliquée entre 21h et 5h du matin.

"La situation sanitaire nous impose de limiter nos interactions sociales dans les semaines à venir", a expliqué le représentant de l'État. Néanmoins, celui-ci fait le choix de la confiance puisque la mesure restrictive entrera en vigueur au lendemain du réveillon du 31 décembre.

En plus du couvre-feu, trois autres nouvelles mesures ont été annoncées pour la Réunion : interdiction des rassemblements et événements culturels et sportifs en extérieur, interdiction des fêtes privées, jauges dans les établissements recevant du public. Les restaurants, bars, cinémas, salles de spectacles, musées, bibliothèques, établissements sportifs seront soumis à une jauge de 75% de leur capacité d'accueil maximale. Les tables sont limitées à six personnes dans les bars et restaurants.

"Tension hospitalière" et taux d'incidence au plus haut

Ce 29 décembre, le taux d'incidence s'élève à 740 cas pour 100.000 habitants, au plus haut depuis le début de la crise. Ces mesures prises par le préfet d'outre-mer s'explique également par la situation dans les hôpitaux. "On parle désormais de tension hospitalière et de pression sur les services de médecine et de réanimation", a expliqué le préfet dans une conférence de presse ce mercredi.

Sur 89 lits de réanimations disponibles, 84 étaient occupés ce mardi dont 37 par des patients infectés par le coronavirus.