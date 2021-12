Coronavirus : le port du masque à l'extérieur obligatoire à Paris dès vendredi

Face au "raz de marée" du variant Omicron qui a entraîné une flambée des contaminations au Covid-19 en France, le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris à partir du vendredi 31 décembre, a annoncé ce mercredi 29 décembre la préfecture de police de la capitale.

Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive", a précisé la préfecture dans un communiqué. Le port du masque sera également obligatoire dans les lieux ouverts au public à Paris, "à l'exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes, et sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris- Orly", selon le communiqué.

"Des contrôles réguliers et renforcés vont être mis en place dès vendredi", a-t-elle également indiqué, "en particulier dans les lieux denses de la capitale". Les contrevenants pourront se voir infliger une amende de 135 euros.