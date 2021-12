Élus menacés de mort : "Ces violences ne sont plus supportables", fustige Richard Ferrand

Menaces de mort reçues par mail, permanences incendiées.... Les violences envers les élus de la Nation se multiplient ces derniers temps dans un contexte de crise sanitaire tendu. Mardi 28 décembre, une cinquantaine de députés ont reçu un courriel les menaçant de mort dans lequel figuraient aussi leurs adresses personnelles et leurs numéros de téléphone. Invité de RTL ce jeudi 30 décembre, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand estime que "ces violences ne sont plus supportables" et appelle la justice à prononcer des sanctions contre les auteurs de ces méfaits.

Au total, "plusieurs dizaines de plaintes qui ont été déposées par plusieurs dizaines de députés depuis quelques mois", indique le député LaREM du Finistère. Ces plaintes sont justifiées par "des messages informatiques menaçants, des menaces de mort, mais aussi des menaces physiques, avec des atteintes au domicile et à permanence des parlementaires". Des mesures de protection vidéo ont d'ailleurs été prises pour protéger les abords de ces permanences, explique Richard Ferrand, qui estime que l'arsenal juridique actuel est suffisant pour lutter contre ces violences.

Le président de l'Assemblée nationale fera un point complet avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son homologue de la Justice Éric Dupond-Moretti afin de "vérifier que les plaintes sont bien suivies de recherches et voir où en est la justice car les auteurs de ces méfaits doivent être sanctionnés". "Les violences sont inadmissibles d'une manière générale dans une société démocratique mais envers les dépositaires de l'autorité publique, tout cela n'est plus supportable, même si tout le monde est à cran du fait des deux années que nous venons de vivre", tonne-t-il.

Richard Ferrand tient par ailleurs à souligner "la discipline collective" de la grande majorité des Français face à la crise. "Ces actes sont le fait, sans doute, de quelques dizaines d'individus au total, mais à côté de ça, des millions de Français ont fait des efforts".