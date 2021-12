Jour de l'An : que contient la note envoyée par Gérald Darmanin aux préfets ?

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a envoyé une note à tous les préfets de France à l'occasion des festivités du Jour de l'An. Et un mot d'ordre à la clé : éviter tous les rassemblements. Dans cette note, le ministre est très clair : "prenez toute décision utile pour dissuader les rassemblements".

Pas d'alcool sur la voie publique, le port du masque obligatoire dans les centres-villes. Gérald Darmanin appelle également les préfets à limiter les transports publics pour éviter les brassages de populations.

De leurs côtés, les services de renseignement, eux, sont déjà au travail pour tenter de détecter notamment sur les réseaux sociaux des soirées de type "rave parties". Un an plus tôt, en 2020, 2.500 fêtards s'étaient rassemblés à Lieuron en Bretagne, alors que le pays était en plein confinement.

Dans les faits, ces dispositifs réclamés par le ministre sont d'ores et déjà déclinés localement. À l'image des bars qui ferment à deux heures du matin dans les Landes, une heure plus tard dans les Côtes-d'Armor. Mesure plus forte à Strasbourg, avec un couvre-feu dès 22 heures pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

Également interdite, la vente de pétards, dans toute l'Alsace. Ce 29 décembre, 1.400 kilos de mortiers et d'artifices avaient déjà été saisis par les forces de l'ordre.