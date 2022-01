Coronavirus : comment reconnaître les symptômes du variant Omicron ?

Jusqu'à présent, les symptômes des variants du coronavirus étaient similaires : toux, fièvre, diarrhée ou perte de goût. Mais le variant Omicron, lui change la donne avec de nouveaux symptômes, auxquels il faut faire attention. Notamment le nez qui coule.

D'après les constatations faites en Grande-Bretagne, au Danemark ou en Afrique du Sud, les pertes de goût et d'odorat sont beaucoup plus rares. En revanche, le nez qui coule est très fréquent. On est alors plus proches des symptômes d'un rhume avec des bouffées de chaleur la nuit, des courbatures ou des maux de tête.

Omicron s'attaque surtout aux bronches et moins aux poumons. On tousse donc mais les infections pulmonaires sont plus rares. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas graves. Ils seront sans doutes moins nombreux, surtout chez les personnes vaccinées.

Mais comme le virus est plus contagieux, on risque proportionnellement d'avoir quand même une hausse des hospitalisations. Et comme les hôpitaux sont au bord de la rupture, il faut plus que jamais prendre ce variant très au sérieux et respecter les gestes barrières.