Jour de l'An et coronavirus : ce qui est interdit, ce qui est conseillé pour fêter le passage à 2022

Si les festivités du Jour de l'An 2020 ont été particulièrement impactées par la crise sanitaire, les Français ne pourront pas encore festoyer tout à fait librement ce 31 décembre. Le gouvernement a décidé de ne pas imposer de restrictions trop sévères pour le Jour de l'An. Ni couvre-feu, ni confinement, ni restriction des convives, etc. Mais plusieurs recommandations ont été communiquées.



Samedi 18 décembre, la mairie de Paris a annoncé l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur les Champs-Élysées pour la Saint-Sylvestre. Une décision prise afin d'appliquer les mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

En effet, le chef du gouvernement Jean Castex avait demandé vendredi 17 décembre aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du 31 décembre. Par ailleurs, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite à ce moment-là.

Ce qui est interdit

Il ne sera pas autorisé de danser dans les bars, restaurants ou discothèques. Le 8 décembre, l'État a décidé d'interdire les danses dans les bars et restaurants. Une mesure d'équité par rapport aux boîtes de nuit, elles complètement closes jusqu'au 24 janvier minimum.

Cette décision s'appuie sur une étude réalisée par l'Institut Pasteur, parue en novembre dans la revue médicale The Lancet. L'étude avait conclu que les boîtes de nuit étaient "des lieux à haut risque de transmission", car ce sont des lieux clos mal ventilés, où le coronavirus peut rester plus facilement en suspension dans l'air.

D'autre part, la préfecture de police de Paris a annoncé mercredi 29 décembre que les bars et restaurants de la capitale devraient fermer leurs portes à 2h du matin au plus tard le soir de la Saint-Sylvestre.

Ce qui est conseillé

Si le gouvernement n'a pas mentionné de nombre maximum de convives réunis, les recommandations du Conseil scientifique pour Noël peuvent être étendues au Jour de l'An. Le dépistage de chacun reste donc un geste préventif important. Depuis lundi, les autotests peuvent être facilement achetés en supermarchés.

Par ailleurs, le Conseil scientifique recommande fortement d'aérer les pièces "au moins 10 minutes par heure ou en permanence si possible". Il ajoute que "l'utilisation d'un capteur de CO2 doit être fortement encouragée". Quant à lui, le masque, doit être porté dès que cela est possible", en particulier pour les "personnes les plus fragiles ou non vaccinées". Cela peut aussi être l'occasion de profiter de la douceur des températures pour passer une partie du réveillon en extérieur !