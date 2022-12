Qu'est-ce qui a animé les Français en cette année 2022 ? Le classement des occurrences les plus recherchées sur Google est un bon indicateur pour répondre à cette question. Et voici le top 5 : Ukraine, Coupe du monde 2022, Russie, Gaspard Ulliel et élection présidentielle. Des événements qui ont incontestablement marqué cette année, qui avait en effet tristement démarré par le décès brutal de l'acteur français, le 19 janvier dernier.

Google donne également le classement des personnalités politiques les plus recherchées sur la toile. Il s'agit, dans l'ordre, d'Élisabeth Borne, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Pap Ndiaye et Jean-Luc Mélenchon. La première ministre et la députée du RN figurent également dans le top 5 des personnalités publiques les plus "Googlées", mais sont devancées par Vladimir Poutine et Will Smith, qui s'était fait remarquer en giflant un humoriste lors de la cérémonie des Oscars.

Côté culture, Florent Pagny - qui a annoncé souffrir d'un cancer -, Stromae et Billy Crawford - grand vainqueur de Danse avec les stars - sont sur le podium des chanteurs. Les programmes télévisés les plus recherchés sont la Star Academy (TF1), Stranger Things (Netflix) et Dahmer (Netflix). Et les films qui ont le plus intéressé les internautes sont, sans grande surprise, Top Gun, Black Panther et Jurassic World.

"Où trouver de la moutarde ?"

Les internautes ont aussi la possibilité de poser des questions à Google et celle qui est revenue le plus souvent est immanquablement "Cas contact, que faire ?". Preuve que l'année a été, une fois de plus, marquée par le Covid. Une tendance est plus surprenante, tant on la pensait insolite : "Pourquoi les Corn Flakes ont été inventées". Bah oui, pourquoi ? On a la réponse...

Par ailleurs, une tendance TikTok remonte avec "Comment Dora (l'exploratrice) est morte ?". Et les internautes semblent s'être posé beaucoup de questions à propos des NFT, ces certificats numériques qui attestent de la possession d'un objet numérique.

Dans la catégorie "Où", on retrouve également les grandes problématiques qui ont marqué l'année : "Où trouver de l'essence", "Où aller voter", "Où se trouve le Qatar", "Où se trouve l'Ukraine" et enfin "Où trouver de la moutarde". Une recherche dont la réponse n'a vraisemblablement pas satisfait les internautes puisqu'on retrouve la requête "recette moutarde" dans le top 5 de la catégorie cuisine, qui est dominée par le clafoutis.

