"Black Panther 2: Wakanda Forever" : que révèlent les scènes post-générique ?

Black Panther 2, le tout nouveau film Marvel, est désormais au cinéma. Avant de quitter les salles obscures dans la précipitation, n'oubliez pas de rester jusqu'à ce que les lumières se rallument, sinon vous risqueriez de passer à côté de révélations fondamentales pour la suite du Marvel Cinematic Universe (MCU). Vous l'aurez compris, nous allons, dans la suite de cet article, évoquer d'importants spoilers. Si vous ne voulez pas connaître les secrets de Wakanda Forever, nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture.

En revanche, si vous lisez toujours ces lignes, c'est que vous avez peut-être raté les révélations finales. Black Panther 2: Wakanda Forever n'a que deux scènes post-génériques. Ou plutôt : une vraie scène et un message final. Dans ce dernier, nous pouvons voir que ce deuxième film Black Panther n'est pas le dernier pour les studios Marvel. La petite phrase "Black Panther will return" veut bien dire que nous retrouverons nos héros du Wakanda dans les prochains films de la franchise. Un Black Panther 3 est très probable et notre nouvelle Panthère noire devrait apparaître dans le prochain film "All-stars" que prépare Marvel. Cette révélation était plutôt attendue.

La scène post-générique principale, elle, nous offre une vraie révélation. On peut voir Shuri (Letitia Wright) retrouver Nakia pour honorer la mémoire de son frère T'Challa. Mais l'ancienne compagne du roi du Wakanda, incarnée par Lupita Nyong'o, a une surprise à faire à sa "belle-soeur" : un enfant. En effet, Nakia a fui en Haïti après la mort du héros joué par Chadwick Boseman mais la raison de cet exil n'est jamais expliquée dans le film. Nakia fait comprendre à Shuri (et au public) qu'elle avait de bonnes raisons d'être discrète : elle était enceinte du fils de T'Challa, l'héritier légitime du trône du Wakanda.

Le petit garçon semble tout à fait au courant de sa vénérable ascendance et, un jour, grâce aux fleurs artificielles créées par Shuri, il pourra devenir le prochain Black Panther... Une scène très émouvante qui permet de montrer le triomphe de la vie sur la mort puisque le deuil occupe une part centrale dans Wakanda Forever.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info