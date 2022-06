"Jurassic World 3" : que sait-on réellement des dinosaures ?

Le sujet du jour. Ce mercredi 8 juin sortait en salle l'ultime volet de la trilogie mondialement connue, Jurassic World. Sur grand écran, tout le monde peut alors s'émerveiller ou se faire peur, devant des dinosaures aussi vrais que nature. Derrière l'engouement de ces blockbusters, le carton de la saga montre également la fascination générale pour ces créatures impressionnantes apparues sur terre, il y a des centaines de millions d'années… Pourtant, que sait-on réellement d'eux ?



Pourquoi on en parle ? Aujourd'hui, découvrent-t-on encore de nouvelles espèces de dinosaures ? Combien d'espèces sont actuellement recensées ?

Analyse. "Tous les ans, il y a plusieurs squelettes d'espèces déjà connues, qui sont sortis, découverts et étudiés. Il y a environ 700 espèces. Il y a toujours des débats, parce qu'il y a certaines espèces qui ont été décrites possiblement plusieurs fois, parce qu'on avait des adultes et des jeunes, qui ont parfois été décrits en deux espèces différentes", explique le paléontologue Damien Germain.



"On pense tous au gros T.Rex effrayant et là encore, c'est ce qu'on aime montrer aux visiteurs, c'est ce qui marche évidemment, c'est ce qui attire. Même s'il ne faut pas négliger toute la diversité de ces espèces. Nous, dans le parc, on présente à travers une grande exposition, toute l'histoire de la vie, toute l'évolution. On montre de ce fait, que les dinosaures sont issus d'une longue histoire dont on en voit, encore aujourd'hui, des traces, avec les oiseaux et tous les fossiles que l'on retrouve", ajoute Marie-Line Defay-Fayol, responsable de site au parc Paleopolis dans l'Allier.





