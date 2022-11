"Star Academy" : Anisha est la grande gagnante de l'émission

Au terme de six semaines d'émissions, le télé-crochet a enfin sa gagnante : Anisha. La soirée du samedi 26 novembre a été marquée par la grande finale de l'émission "Star Academy". Il n'était plus que quatre candidats en début de soirée, puis deux à la suite d'une première sélection : Enola et Anisha.

C'est à ce moment-là que les deux ultimes finalistes ont interprété un titre de Robbie Williams, artiste britannique et parrain de l'édition 2022 de la "Star Academy". Peu après, la jeune Anisha, originaire de Madagascar, a interprété le morceau Hallelujah de Leonard Cohen, émouvant l'entièreté du plateau et des réseaux sociaux. C'est seulement après cette performance qu'Anisha a reçu le titre de gagnante de la "Star Academy". Elle repart donc avec 100.000 euros en poche et un contrat d'un an avec le studio Sony.

On en sait peu sur la jeune femme, excepté qu'elle est en sixième année d'étude. Mais dès le début de l'émission, elle a immédiatement ému les internautes et les téléspectateurs par sa voix et son intensité. Elle s'est illustrée au cours de l'émission par son côté introverti, timide et son penchant pour la solitude.

Elle souhaite "envoyer un message d'espoir, de courage aux enfants en difficulté", ajoutant qu'elle "fait cette aventure pour eux". "J'ai envie d'avoir un réel écho, que ce soit dans mon pays, à Madagascar, où tous les enfants n'ont pas accès à l'éducation, ou plus généralement", avait-elle déclaré à Télé-Loisirs.

