Google révèle les 10 lieux les plus populaires en France sur Street View

Google Street View fête ses quinze ans. Lancée en 2003, ce service permet de visualiser à 360 degrés la plupart des endroits du monde dans une expérience de navigation plus immersive que Google Maps. Cette fonctionnalité-phare du géant américain a beaucoup évolué en quinze ans pour couvrir aujourd'hui plus de 100 pays pour une surface globale de plus de 16 millions de kilomètres et plus de 220 milliards d'images collectées.

À l'occasion d'une conférence de presse organisée lundi 23 mai, Google a révélé quelles étaient les destinations les plus prisées des internautes en France et à travers le monde. Dans l'Hexagone, les internautes sont nombreux à vouloir visiter la Tour Eiffel. Vient ensuite le Serpent d'Océan, une œuvre de l'artiste Huang Yong Ping représentant un long squelette de serpent de mer, installée sur l'estran à Saint-Brevin-les-Pins, en France. Le podium est complété par le Musée du Louvre à Paris.

Suivent ensuite les principaux monuments parisiens : l'Arc de Triomphe, Disneyland Paris, le Sacré Cœur, la Cathédrale Notre-Dame et le Panthéon. On retrouve aussi dans le top 10 le Parc des Princes et le Château de Versailles.

Dans le monde, les internautes ont plébiscité le Burj Khalifa, célèbre gratte-ciel de Dubaï, puis la Tour Eiffel et le Taj Mahal en Inde. La France est le neuvième pays le plus exploré dans Google Street View, après Taïwan et devant le Royaume-Uni, dans un classement dominé par l'Indonésie, les États-Unis et le Japon.



