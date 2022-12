Élisabeth Borne : ce maillot au flocage inattendu reçu par la Première ministre

Un maillot personnalisé. Après la finale de la Coupe du monde, la Première ministre Élisabeth Borne s'est vue recevoir un cadeau thématique pour le traditionnel dîner de Noël à Matignon : un maillot spécial floqué à son attention. Sa particularité ? Le nombre 49 devant, le chiffre 3 derrière. Une référence directe à l'article 49-3, utilisé à dix reprises par la cheffe du gouvernement depuis la rentrée.

Une plaisanterie rapportée par nos confrères du Point et confirmée à RTL. La blague n'a pas manqué de faire sourire la Première ministre. Après avoir déballé son cadeau sous l'œil de ses ministres et leurs conjoint.e.s, en plein réveillon ce mardi, Élisabeth Borne a aussitôt enfilé le maillot de foot collector "49-3", floqué de chiffres dorés. Hilarité générale dans les salons de Matignon. Un clin d'œil aux 49-3 dégainés ces dernières semaines sur le Budget 2023 et le Budget de la Sécurité sociale.

"Le cadeau se voulait léger, pas de quoi en faire un plat", défend un participant qui plaide le second degré. Toutefois, la plaisanterie n'a pas été du goût de tous les ministres. "No comment", confie l'un d'entre eux à RTL, "je ne veux pas être mêlé à ce truc". Le cadeau a en effet de quoi crisper les députés de l'opposition.

